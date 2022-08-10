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    Kastamonu'da selzedelerin yaşayacağı konutlar görüntülendi

    11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketini en ağır şekilde hisseden Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, selzedeler için inşa edilen 649 konutun yapımı devam ediyor.
    • 10.08.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:05
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    Kastamonu'da selzedelerin yaşayacağı konutlar görüntülendi

    Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

    İlçede inşa edilen 649 konut ve 123 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı.

    TOKİ konutların inşasını büyük oranda bitirdi

    TOKİ tarafından yapılan konutların yapımı büyük oranda bitirildi. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde TOKİ tarafından inşa edilen konutların, çalışmaların tamamlanması ile hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

    İlçede TOKİ tarafından inşa edilen konutlarındaki örnek daire ve AFAD tarafından inşa edilen örnek köy evindeki çalışmalar da tamamlandı.

    Örnek daire ve köy evleri görüntülendi

    Selzedelerinin yaşayacağı örnek daire ve köy evi görüntülendi.

    Öte yandan, Bozkurt ilçesindeki TOKİ konutlarının yanı sıra 12 köy evi yapılacağı öğrenilirken, diğer ilçelerde de 5 köy evi yapılacak. Köy evleri için çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğu belirtildi.

    Kastamonu da selzedelerin yaşayacağı konutlar görüntülendi #1

    “Köyümüzde, mahallemizde böyle bir evi yapmamız mümkün değildi”

    İHA'nın aktardığına göre Bozkurt ilçesine bağlı Şen Mahallesi’nin Muhtarı Mehmet Yıldız, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, “Devletimizin bu hizmetinden çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Köyümüze devletimiz böyle bir konak yaptı. TOKİ’miz AFAD’ımız gelip ilgilendiler. Yapıp büyük bir kısmını bitirdiler. Evimizi çok beğendim. Gayet düzgün oldu. Başka köylerde de talep çok. Burayı görenler kendileri için köy evi istiyorlar. Köyümüzde, mahallemizde böyle bir evi yapmamız mümkün değildi. Her şeyi ile devletimiz ilgilendi.” dedi.

    Kastamonu da selzedelerin yaşayacağı konutlar görüntülendi #2

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