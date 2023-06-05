Kastamonu'nun sağanak yağmur nedeniyle okullar tatil edildi Meteoroloji tarafından turuncu kod uyarısı verilen kentte yağış, İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

AA

Yurt genelinde yağışlı havaların etkisi sürüyor.

Bu illerden biri de 2021'de sel felaketi ile yüzleşen Kastamonu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin kuzey kesimlerine "turuncu kod" uyarısında bulundu.

Yağışlar, İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Eğitime 1 gün ara

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"Dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk"

Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, "Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü'nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz." dedi.

"Okullarımızı pazartesi itibarıyla tatil ettik"

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, şu ifadeleri kullandı: