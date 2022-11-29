Kayseri ve Kastamonu pastırmasına yeni rakip çıktı

Kayseri ve Kastamonu arasında geçen pastırma tartışmasına, manda yetiştiriliciğinin yoğun olarak yapıldığı Samsun da eklendi.

Pastırma, hemen hemen herkesin severek tükettiği ülkemize özgü bir lezzet.

Bu çok büyük zahmetlerle ve ustalıkla yapılan ürünün aslında kendilerine ait olduğunu belirten iki ilimizden Kayseri ile Kastamonu arasında pastırma tartışması uzun yıllara dayanıyor.

Kayseri ve Kastamonu'dan sonra şimdi de Samsun çıktı

Bu tartışmaya şimdi de Samsun katılmaya aday.

Türkiye’de en çok manda varlığına sahip il olan Samsun’da, manda sütünden elde edilen ürünlerin yanı sıra manda etinden üretilen pastırma ve sucuk da dikkat çekiyor.

"Manda etinden yapılan pastırmaya talep yeterli düzeyde değil"

Konuya ilişkin açıklamalarda buluşan OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Bakiye Kılıç Topuz, “Mandadan elde edilen ürünlerin insan sağlığında önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’de manda yetiştiriciliği süt ve yoğurt, kaymak, peynir, tereyağı ve dondurma gibi süt ürünleri ile et ve sucuk, pastırma gibi et ürünleri üretimi için yapılmaktadır. Manda sütü ve eti besin değeri yüksek, sağlıklı ve organik ürün niteliğindedir. Ancak, Türkiye’de manda sütü ve ürünlerine talep yüksek olmasına karşın, manda eti ve manda etinden elde edilen pastırma ve sucuk gibi ürünlere karşı talep yeterli düzeyde değildir.” diye konuştu.

"Hak ettiği değer artmalı"

Manda pastırmasının hak ettiği değerin görmediğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Bakiye Kılıç Topuz, "Şifa kaynağı olarak gösterilen manda pastırmasına hak ettiği ilgi ve değerin artması gerekmektedir.” dedi.



