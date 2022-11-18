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    Kayseri'de 1 hafta içerisinde 76 zehir taciri gözaltına alındı

    Ekiplerce narkotik kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda kentin farklı ilçelerinden toplam 76 uyuşturucu satıcısı yakalandı.
    • 18.11.2022 - 16:05
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    Kayseri'de 1 hafta içerisinde 76 zehir taciri gözaltına alındı

    Türkiye genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar son sürat devam ediyor.

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

    76 şüpheli gözaltına alındı

    1 hafta içerisinde kentin farklı bölgelerinde ve ilçelerde operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda uyuşturucu madde ile beraber 76 zehir tacirini de gözaltına aldı.

    İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, operasyonlarla ilgili olarak, "Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok" dedi.

    Kayseri de 1 hafta içerisinde 76 zehir taciri gözaltına alındı #1

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