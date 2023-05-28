Kayseri'de 19 seçmenin bulunduğu mahallede oylar kullanıldı İl merkezine 60 kilometre mesafede bulunan mahallede oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar, tercihlerini sandığa yansıttı.

AA

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki kırsal Asmakaya Mahallesi, seçmen sayısıyla dikkat çekiyor.

Mahalledeki 19 seçmen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gitti.

İl merkezine 60 kilometre uzaklıktaki mahallede oy kullanımı için mahalle meydanına çadır kuruldu.

Çadıra yerleştirilen 1006 numaralı sandıkta oy verme işlemi sabah saatlerinden itibaren başladı.

Az sayıdaki seçmen sandığa gitti

Çoğunluğu hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan seçmenler, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Sandık görevlisi 5 kişi de oylarını burada kullandı.

Mahalle Muhtarı Emin Oğuz, Asmakaya'nın yıllar içinde ulaşım ve eğitim gibi sebeplerden dolayı göç verdiğini söyledi.

Yaşadıkları sorunlara çözüm istediler

Mahallede 15 hane bulunduğunu anlatan Oğuz, "Cep telefonları çekmiyor, buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Yollarımızın yenilenmesini istiyoruz." dedi.

Asmakaya sakinlerinden Yaşar Oğuz da yol, iletişim ve köy evi gibi sorunların çözülmesini talep etti.