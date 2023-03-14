Kayseri'de 4.8'lik deprem sonrası boş alanlar naylon çadırlarla doldu

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Kayseri'de de hissedildi.

7 Mart'ta, aynı gün içinde 4.7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğündeki depremlerin olduğu kent, 10 Mart'ta ise 4.8’lik depremle sallandı.

Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde evlerinde hasar oluşan kişiler, kendi imkanlarıyla boş alanlara naylon çadır kurdu.

Deprem korkusu yaşayan kişiler çadırlarda kalıyor.

Çadırda kalan Şeyma Tahtacı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Binamız 10 katlı. Ben 7'nci katta oturuyorum. Binamızın alt katlarında çatlaklar var. Ekipleri bekliyoruz. Halen gelmediler. Biz de tedirginiz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu çadırda 2 aile kalıyoruz. Biz de hastalandık. Çocukları okula göndermeye çalışıyorum. 'Çocuklar okulda olsa ne olacak?' diye düşünüyorum. Açıkçası perişanız. Evime girip bakamadım. Korkudan kendi evime çıkamıyorum. Hasar tespiti için başvuru yapıldı ama henüz gelen olmadı. Çadırı kendi imkanlarımızla karşıladık. Biz ne olacağız, nereye gideceğiz? Bizim için ne yapabilirler? Çocukları okula gönderirken çok tedirginim. Kayseri deprem bölgesi bile ilan edilmedi ama biz kaç gündür perişan haldeyiz.