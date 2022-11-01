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Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı
Melikgazi'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 01.11.2022 - 15:36
- Güncelleme : 01.11.2022 - 16:32
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, terör suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüpheli yakalandı
Yürütülen çalışmalarda; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Zanlı cezaevine gönderildi
İHA'nın haberine göre, karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.