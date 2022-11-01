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    Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı

    Melikgazi'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 01.11.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 16:32
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    Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, terör suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

    Yapılan operasyon kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Şüpheli yakalandı

    Yürütülen çalışmalarda; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

    Zanlı cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre, karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de FETÖ üyesi yakalandı #1


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