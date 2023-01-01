Kayseri'de kayakseverler, yılın ilk gününde yoğunluk oluşturdu

Yerli ve yabancı turistler, 2023'ün ilk gününde Erciyes Dağı'ndaki pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Turistlerden Irina Shafovorstova, "Yılbaşında yapılan her şeyi beğendik" dedi.

Dünya yeni yıla 'merhaba' derken 2023'e kış turizm merkezlerinden birinde girmek isteyenler Kayseri'yi tercih etti.

Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanı sıra güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerin tercihi oldu.

Güneşli havada kayak yaptılar

Tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'daki pistlerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı ziyaretçiler, güneşli havada kayak yaptı.

"Müzik eşliğinde dans ederek yılbaşını geçirdik"

Rusya'dan gelen Ekaterina Shvyreva, Erciyes'i beğendiklerini, karın az olmasına rağmen eğlendiklerini söyledi.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlatan Shvyreva, hava durumunun çok iyi olduğunu, müzik eşliğinde dans ederek yılbaşını geçirdiklerini belirtti.

"Yılbaşında yapılan her şeyi beğendik"

Irina Shafovorstova, "Yılbaşını Türkiye'de geçirdim. Havalimanı kayak merkezine uzak değil, bu hoşuma gitti. Yılbaşında yapılan her şeyi beğendik. Arkadaşlarıma da buraların güzel olduğunu söyledim." dedi.

Erciyes'te 13 otel bulunuyor

Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri de bulunuyor.

AA'nın haberine göre; güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor.