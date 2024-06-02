Kayseri'de kimliğini unuttu: 1 dakika ile sınavı kaçırdı Kayseri’de Liselere Geçiş Sistemi sınavının (LGS) 1’inci oturumu başladı. Kimliğini evde unutan bir öğrenci ise sınavı 1 dakika ile kaçırdı.

İHA

Tüm Türkiye’de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı.

Kayseri’de 78 okuldan 20 bin 18 aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullarda hazır bulundu.

Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri başladı.

Kimliğini evde unuttu

Heyecan sürerken Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girmek için gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttu.

Polis memurları kimliğin evden getirilmesi için aileye ulaştı.

1 dakikayla kaçırdı

Aile, sınava giriş süresi olan 09.30’un üzerine konulan 15 dakika kimliği ulaştıramadı.

Verilen süreden 1 dakika sonra kimlik öğrenciye ulaşırken, sürenin geçmesi sebebiyle öğrenci sınava alınmadı.

"Çok uğraştım ama olmadı, almadılar"

Sınava giremeyen öğrencinin velisi Ramazan Kül, "Benim çocuğum kimliğini evde unutmuştu sınava almadılar. Yapacak bir şey yok. Yetişmeye çalıştım. Çok uğraştım ama olmadı, almadılar. Sınava giremedi. Çocuğum sınava hazırlanmıştı" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)