Kayseri’de müşteki olarak katıldığı davanın sanığı oldu

İHA

Kayseri’de şasi numarası değiştirilmiş araçları üçüncü kişilere sattıkları iddiasıyla açılan davada, duruşmaya müşteki olarak katılan galerici M.T., bir anda sanık konumuna düştü.

Mahkeme, M.T. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

'HABERİM YOK SUÇSUZUM'

Tutuklu sanık Ö.K.’nin imam nikahlı eşi M.M., duruşmada verdiği ifadesinde eşine araç alım satımı için vekalet verdiğini söyledi.

M.M.: “Change işlemiyle ilgili bilgim yok. Polis evde arama yaptığında bazı plakalar bulundu ama onlardan da haberim yok. Suçsuzum.” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada müşteki sıfatıyla bulunan galerici M.T., change işlemine konu olan araçla ilgili zarar görmediğini belirtti.

M.T.: “Sanıkların bazılarını sigortacılık yaptığım dönemden tanırım. Change şüphesi çıkınca bana dava açacaklarını söylediler. Biz de onlara dava açtık. Ama benim maddi bir zararım yok, şikayetçi değilim.” dedi.

MAĞDURLAR İFADE VERDİ

Şikayetçilerden N.K., aracı 2019’un Kasım ayında M.T.’den 68 bin TL’ye satın aldıklarını anlattı.

N.K.: “Araç ruhsattaki renkten farklıydı. M.T. bizi oto boyacıya yönlendirdi. Oto boyacıdan yazı alıp muayene istasyonuna gittik, değişikliği ruhsata işledik. Tüm bu işlemleri onun yönlendirmesiyle yaptık. Masrafları da M.T. karşıladı. Ancak 77 gün sonra polis aracı aldı. M.T. ödeme yapmadı, dava açmamızı söyledi. Zararım karşılanmadı.” dedi.

Bir diğer müşteki Y.G. ise yıllardır bu süreçte mağdur olduğunu söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLECEK

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

M.T. hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulmasına ve iddianame hazırlanması halinde dosyaların birleştirilmesine karar verdi.