Kayseri'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Kentte salı günü itibarıyla cuma gününe kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar için yaşanabilecek olumsuz durumlar hakkında dikkat çağrısı yapıldı.

Kayseri'yi bu hafta, kuvvetli rüzgar bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayserilileri kuvvetli rüzgardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Kentin, salı gününden cuma gününe kadar kuvvetli rüzgarın etkisi altında olacağı belirtiliyor.

"Tedbir" çağrısı

Yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

"Rüzgarın; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri genellikle güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (hamleli 30-60 km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."