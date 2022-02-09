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    Kaz Dağları'nda mahsur kalanlar için askeri helikopter devrede

    MSB, Kaz Dağları’ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan 21 kişi için askeri helikopter görevlendirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 09.02.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 09:28
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    Kaz Dağları'nda mahsur kalanlar için askeri helikopter devrede

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları'nda 21 kişi mahsur kaldı.

    Ekipler mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

    Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 21 kişiye ulaşmaya çalışan ekipler, canla başla mücadele ediyor.

    MSB DEVREYE GİRDİ

    Son olarak konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir duyuru yapıldı.

    Bakanlığın duyurusunda bölgede mahsur kalan 21 kişi için askeri helikopter görevlendirildiği açıklandı.

    "ARAMA-KURTARMA HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRİLDİ"

    MSB'nin açıklaması şu şekilde:

    "Kaz Dağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi."

    Kaz Dağları nda mahsur kalanlar için askeri helikopter devrede #1


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