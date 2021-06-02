KDV indirimleri uzatıldı mı? KDV indirimi son günü 2021

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Peki KDV indirimi son gün ne zaman?

Pandemiden etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirimli oranların süresine dair yeni karar alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vatandaşlar, KDV indirimleri uzatıldı mı, ne zamana? KDV indirimi son gün ne zaman? sorularını araştırıyor. Peki KDV indirimleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte son gelişmeler..

KDV İNDİRİMİ UZATILDI MI?

KDV indirimi, 31 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması öngörülen yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, temmuz sonuna kadar uzatıldı.

KDV İNDİRİMİ SON GÜN 2021

KDV indirimi 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.