Kedi Maması Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler- Petibom'dan Öneriler!

Kedi sahibi olmak, pek çok sorumluluğu üzerinize almanız anlamına gelir. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunmaktadır.

Bu konuların birçoğu sağlıklarını doğrudan etkileyen beslenmeleridir. Bu yüzden mama alışverişlerinde kaliteli ve doğru seçim yapmak çok önemlidir. Ancak bu seçimi yardım almadan yapabilmek sanıldığı kadar kolay değildir. Kedi maması seçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi almak, bilinçli şekilde alışveriş yapmanızı sağlayacaktır.

Veteriner masraflarını en aza indirmek, kedinin daha iştahlı olması ve sahipleri ile aralarındaki bağın güçlenmesi de dahil olmak üzere pek çok şey doğru mama seçimi yapmak ile bağlantılıdır. Bu nedenle beslenmelerini karşılayan, kimyasal ürünler içermeyen ve en iyi mamaları filtreleyerek aralarında tercih yapmak gerekir.

Kedilerin Temel Beslenme İhtiyacına Göre Mama Seçimi

En iyi kedi maması her kediye göre değişir. Bu nedenle diğer kedi sahiplerinin önerileri ile mama almanız sonucunda kedinizin aynı kazanımlara sahip olmasını beklememelisiniz. Kedi maması seçerken başkalarının tavsiyelerini dinlememelisiniz. Uzmanlardan alınacak yanıtlara önem vermeniz en doğrusu olacaktır veya petyorum.com adresindeki mama karşılaştırma özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Kedi maması konularında araştırmalar yapan uzmanlar, en iyi mamayı seçmeniz için "Bileşenlerinin nelerden oluştuğunu öğrenmek" gerektiğini belirtmektedirler. Temel beslenme ihtiyaçları hakkında bilgi alarak hangi mamayı seçmeniz konusunda büyük bir adım atmış olacaksınız.

Yavru Kedi bakımı için kedilerde beslenme ve diyet gereksinimlerini karşılayan mamalar ile seçim konusunda çektiğiniz sıkıntıların birçoğu yok olacaktır. En önemli aşamayı tamamlamak için mama içlerinde protein, tahıl, vitamin ve mineraller ve Taurin bulunması gerekir.

Proteinler: Hayvansal protein kaynakları içeren mamalar arasında seçim yapmak, kaliteli mamaya ulaşılmasına destek verir. Balık, hindi, sığır ve kuzu eti gibi besinler kedilerin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Et ürünleri içerdiğini belirterek doğrudan olmayan yani yan ürünler ile oluşturulmuş mamaların protein değeri kedinizin ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Elbette kediler karaciğer gibi besinler yiyebilir.

Tahıl: Karbonhidrat yağına ulaşmak için tahıl içeren mamalar tercih edilmesi gerekmektedir. Ancak kediler için karbonhidrat alımı önemli derecede fazla olması gerekmez. Az miktar olması ile yeterli ihtiyaç karşılanmış olur. Bu nedenle tahıl içermeyen mamalarda seçilebilir. Fakat meyve ve sebze içermelidir. Tahıldan alamadıkları karbonhidrat az da olsa karşılanmalıdır. İhtiyaç az diye ihmal edilmemelidir.

Taurin: Kedilerin sağlığın büyük rol oynayan amino asitler bulunmaktadır. Bu nedenle mamaların içerisinde KESİNLİKLE yer almalıdır. Kedilerin vücutları taurin üretemez. Kedi maması seçerken dikkat edilmesi gerekenler listesinde, mama içerisinde taurin bulunduğundan emin olmak, yer alır.

Vitamin ve mineraller: Kedilerin vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması için doğru mama seçimi yapılması çok önemlidir. A,B,C ve B12 gibi vitaminlerin mama içerisinde yer aldığından emin olmak gerekmektedir. Kedilerde görülen vitamin eksikliği, tüy sorunlarından ciddi hastalıklara doğru ilerleyebilir. Diş sağlığı, bağışıklık sistemlerinin güçlülüğü ve organların neredeyse tamamını etkileyen vitamin ve mineraller kedilerin beslenmeleri ile karşılanmalıdır. Aksi takdirde sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Kedilerin Yaşına ve Gereksinimlerine Göre Mama Seçimi

Kedi maması seçimi yaparken kedinizin kilosu, yaşı ve kısırlaştırılmış olup olmadığı da dikkat edilmesi gerekenler arasından yer alırlar. Obez kedilerin hem zayıflaması hem de sağlıklı olması için farklı mamalar yemesi gerektiği gibi yaşlı kedilerin de farklı ihtiyaçları oluşur. Zamanla tüyleri ve kemikleri zayıflayabilir. Bunu önlemek ve onu genç bir kedi gibi her zaman enerji dolu görmek için mama seçimine özen göstermek gerekmektedir.

Kedi maması için tavsiye almak istiyorsanız, kedinizin kilosunu, yaşını, kısırlaşıp kısırlaşmadığını ve varsa hastalığı hakkında bilgileri net bir şekilde uzman bir kişiye belirtmelisiniz. Kedinin sadece yaşlı ya da yavru olmasını önemsemek mama seçiminde hatalara doğru sürüklenmenize neden olacaktır. Bu hatalar sonucunda patili dostlarımızın sağlığı da tehlikeye girmiş olacaktır.

Yavru kedi maması (0-12 ay)

Yavru kedilerin dengeli beslenmeye ihtiyaçları vardır. Yavru kedi ne yer bilmek gerekir. Hızla büyüdükleri için mama seçimlerinde meydana gelebilecek hatalar sonucunda sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Ki bu problemler hemen meydana gelmeyebilir. Yetişkinlik dönemlerini sıkıntılı atlatmalarına ve bağışıklıkların zayıf olmasına neden olabilir. Bu durum hastalıkların artması ve geç iyileşme ile kalıcı problemlerin var olmasına ve hayatlarını olumsuz etkilemesine kadar uzayabilmektedir. Yavru kedi maması içerisinde yüksek protein ve yağ oranı bulunmaktadır. Bununla birlikte anne sütü içerisinde yer alan DHA’da bulunduğu için sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ederler. Ayrıca B9 vitamini, Omega 3 ve Omega 6 içeren mamaların tercih edilmesi gelişimlerinin desteklenmesi anlamına gelir.

Yetişkin kedi maması (1-7 yaş): Büyüme çağını tamamlayan sağlıklı kedilerin yaşları ilerledikçe kalori ihtiyaçları tam tersi yönde ilerler. Bu da kalori ihtiyaçlarının azaldığını belirtir. Bağışıklık sistemlerinin güçlü bir şekilde kalabilmesi için temel beslenme ihtiyaçları değişir. Ancak yaşamlarının her evresinde değişmeyen tek ihtiyaç Taurin denilen amino asidin yanı sıra E ve C vitaminidir. Eksiklik yaşamamaları için her mama bileşeninde yer almalıdır.

Yaşlı kedi maması ( +7 yaş): Bazı kedilerde yaşlanma ile birlikte hareketlerinde azalma görülmektedir. Bazıları ise her zaman genç olarak kalır ve kendini her zaman genç zanneder. Çünkü enerjisi daima yüksektir. Kedilerde yaşlılık belirtileri sağlık sorunları ile beraber gelir. Bağışıklık sistemlerinin güçlü olması için 7 yaş üzeri kediler için özel olarak üretilen mamalar tercih edilmelidir. Genel sağlık durumlarını dengede tutmak ve vitamin, mineral, kalori ve TAURİN gibi ihtiyaçlarını karşılamak gerekir. Sodyum, fosfor ve kalsiyum açısından zengin olan mamaların tercih edilmesi ile yaşlılık evrelerinde sağlıklı olmaya devam edebilirler.

Kısırlaştırılmış Kedi Maması: Kedilerin yaşam süreleri kısırlaştırılmaları ile bağlantılıdır. Kısırlaştırılan kedilerin daha uzun yıllar yaşadığı birçok araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kedi severler kısırlaştırma operasyonlarına sıcak bakarlar. Ancak kısırlaştırılmış olan kedilerin beslenme ihtiyaçları değişir. Diğer kedilerden farklı besinler almaları sağlıkları için önemlidir. Kızgınlık belirtileri ile kısırlaştırma operasyonları geçiren kediler için kilo almasını engelleyen mama seçimleri yapılmalıdır. Dengeli beslenmelerine destek olmak, kalori miktarını sınırlamak ve daha birçok neden yüzünden en iyi mamayı seçmek gerekir.

Mama türü seçerken dikkat etmeniz gerekenler

Kedi mamaları iki formda yer alır. Biri kuru diğeri de yaş kedi mamasıdır. Kuru kedi maması daha uygun fiyatlı, saklaması kolay olan ve dışarıda unutulduğu bozulmayan mamalardır. Bu nedenle yaş mamalardan daha fazla tercih edilirler. Pek çok kedi sever yetişkin kedileri için kuru mama tercihinde bulunur. Ayrıca kuru mama uzun süre saklanabildiği için sokak kedilerine vermek amacı ile de tercih edilir. Fiyatı nedeni ile daha fazla alınabildiği için daha fazla kediye ulaşabilmek anlamını taşır.

Yaş kedi mamaları konserve mama olarak da bilinir. Su içmeyi sevmeyen ve fazla tüketmeyen kedilerin beslenmesi yer alması gerekir. Ancak kolay bozulurlar. Doğru zamanda açılmaları ve tüketilmeleri gerekir. Bu yüzden ödül mamaları olarak tercih edilirler. Kediler yaş mamayı daha çok severler. Sadece yaş mama ile patili bir dost beslemek daha fazla masraf demektir. Bununla birlikte yaş mama yiyen kedilerin kuru mama yiyenlerden daha fazla miktara ihtiyaçları vardır. Kuru mama daha doyurucudur. Hastalık problemleri, hamilelik ya da emzirme döneminden geçen kedilerin yaş mama tüketmesi gerekmektedir.

Açık kedi maması seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Açık kedi maması tercih edecek olanların üretim ve son kullanma tarihine dikkat etmeleri önemlidir. Kapalı naylon poşetler içlerinde yer alan mamaların üzerinde ne yazık ki bu bilgiler yer almaz. Bu nedenle güvenli bir yerden alışveriş yapmak gerekir. Kısırlaştırılmış kedi sahipleri yağ oranı düşük olan mamaları tercih etmelidir. Hormon değişimi yaşayan kedilerin kilo alımları hızlanır. Bu durum sağlıklarını tehlikeye atabilir. Mamanın hangi kilo ve boyda olduğu lezzetli ve taze kalması için önemlidir. Uygun olduğu için kocaman bir paket mama alırsanız, mamanın bayatlama ihtimalini göze almışsınız, demektir. Petibom.com pet shop'un bu konu üzerinde yazısı Sağlıklı kedi maması ipuçlarına göz atmanızda fayda var. Mamanın boyutu çiğnenmesi kolay olması için önemli bir ayrıntıdır. Yeni çiğnemeye başlayan yavru kediler için küçük boyutta olanlar tercih edilmelidir.

Kuru kedi maması seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Evde beslenen kediler için en iyi seçenektir. Kedinin yaşı, kilosu, kısırlaştırılması ve varsa sağlık sorunlarına göre mama seçimi yapılmalıdır. Kuru mama alacakların marka seçimini dikkate almalarına gerek yoktur. En pahalı olan ile orta fiyat aralığında olanların arasından büyük farklar bulunmaz. Dikkate alınması gereken kedinin hangisini severek tükettiğidir. Yavru kediye sahip olanlar onlar için özel olarak üretilmiş olan kuru mamaları tercih etmelidir. Küçük boyutlu ve besin değeri yüksek olan mamalar yavru kedilere uygundur.

Kedi maması içlerinde olmaması gerekenler

• Et veya et yan ürünü bulunmayan mamalar

• Mısır ya da mısır glüteni unu

• Buğday

• Et yan ürünü olmayan hayvan gagası, ayağı ve tüyü

• Renklendiriciler, aromalar veya BHT, BHA veya etoksikuin koruyucuları

• Sığır donyağı

Her kedinin damak zevki farklıdır. Ayrıca beslenme konusunda seçici olan kediye sahip olmak mama seçimlerini zorlaştırır. Tavsiye üzerine alınan mamalara burun kıvırma ihtimalleri vardır. Öncelikli olarak temel ihtiyaçlarının karşılanması baz alınmalı ve ardından tüketirken keyif aldıkları mamalar tercih edilmelidir. Bunun için küçük deneyimler yapmak gerekir.