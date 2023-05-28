Kemal Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetti: Muharrem İnce'nin popüler şarkısı yeniden gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 12.kez kaybetti. Bu gelişmenin ardından Muharrem İnce'nin sözlerinden hazırlanan şarkı yeniden dolaşıma girdi..