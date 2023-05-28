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Türkiye bugün ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek kararını verdi.
İlk turu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.
Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.
Bu yenilginin ardından gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi..
"Çıkmışsın yenmiş"
Muharrem İnce'nin sözlerinden hazırlanan şarkıyı yeniden akıllara getirdi:
"Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş... Ayıp ya."
Gözden Kaçmasın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. seçim hezimeti Haberin Detayları