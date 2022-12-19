Kemal Kılıçdaroğlu: 6'lı masa isterse aday olurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık açıklamasına ilişkin, "6'lı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kişisel görüşüm" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, merak edilen soruları yanıtladı.

6'lı masada henüz net bir karar çıkmazken, Kılıçdaroğlu yeniden adaylık sinyalleri verdi.

"Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin, "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz." sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır." ifadelerini kullandı.

"6'lı masadan biri aday olmalı"

Adaylık süreci ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "6'lı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kişisel görüşüm. Masada henüz tartışılmadı. 6 lider 'adayımız sizsiniz' derlerse elbette olurum."

"İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezasının açıklandığı gün Almanya'ya ziyaret gerçekleştirerek eleştirilen Kılıçdaroğlu, "Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. Çünkü bu konuda yüzlerce içtihat vardı. Olayı sürekli takip ettim, karar çıkınca da özel uçakla döndüm. İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu, sosyal medyadan öğrendim." açıklamasında bulundu.

"Saygı duymamız lazım"

Kararının açıklanması üzere Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitmesi hakkında, "Meral Hanım'ın haksızlığa, hukuksuzluğa tepki göstermesini doğal karşılamamız lazım. İmamoğlu çağrı yaptı, Meral Hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi." dedi.

"Yadırganacak bir fotoğraf değil"

Akşener ve İmamoğlu'nun sarılmalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "O fotoğrafı gördüm. Akşener daha önce de Ekrem Bey'i tanıyordu. İmamoğlu da Akşener'e Meral Abla der. Yadırganacak bir fotoğraf olarak görmüyorum." diye konuştu.

"YSK Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez"

Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın, İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmesi durumunda mazbata alamayacağı açıklamasıyla ilgili olarak, "YSK Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması kabul edilemez. Doğru da değil." dedi.