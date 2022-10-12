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    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de öğrencilerle buluştu

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington'da John Hopkins Üniversitesi'ndeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.
    • 12.10.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:40
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    Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de öğrencilerle buluştu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi devam ediyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu, başkent Washington'da bulunan John Hopkins Üniversitesi'ndeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle buluştu.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle "Türkiye Seçimleri" üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.

    "Mekan onların, bizim değil"

    Çıkışta, gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil." yanıtını verdi.

    "Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular"

    Toplantının güzel geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Aday mısınız diye sordular mı?" sorusunu, "Hayır, hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular." şeklinde cevapladı.

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