Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’ya özel jetle gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun düğününe katılmak üzere Adana’ya özel jetle gitti.

İktidara gelmeleri halinde devletin özel uçaklarını satacaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine özel jet kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu kez bir düğüne katılmak için özel jete atladı.

“İsraf israf” diyordu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun düğününe özel jetle giden Kılıçdaroğlu, “israf israf” söylemlerini de bir kenara bıraktı.

“Bizi özel uçaklarda göremezsiniz” diyen Kılıçdaroğlu'nun özel jet tercih etmesi, tartışmalara neden oldu.

Kılıçdaroğlu ile Akşener nikah şahidi oldu

Öte yandan aynı düğüne İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Mert Karalar ve Betül Özen’in nikahını, babası Zeydan Karalar kıyarken şahitliği ise Kılıçdaroğlu ile Akşener yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mert ve Betül çiftine mutluluklar diledi.