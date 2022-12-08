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    Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor

    Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor

    ABD ve İngiltere ziyaretinin ardından 14 Aralık'ta Almanya'ya gidecek olan Kılıçdaroğlu'na, bu programında yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin eşlik edecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:08
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    2023 seçimlerine geri sayım başlarken, muhalefet cephesinde de hareketlilik sürüyor.

    Son olarak 6'lı masada aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunda tartışmalara neden olan ABD ve İngiltere ziyareti sonrası yeni bir program belirledi.

    Sıradaki durak Almanya

    Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Almanya'ya giderek bir dizi temaslarda bulunacak.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak.

    Üniversite ziyaretleri yapacak

    Kılıçdaroğlu, Berlin’de üniversiteler ve endüstri kuruluşları ile çevre ve doğayla uyumlu finans şirketlerini ziyaret edecek. Ayrıca uluslararası basın kuruluşlarına yönelik basın toplantısı düzenleyecek.

    Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ya gidiyor #1

    ABD'li danışman Rifkin de eşlik edecek

    Bu geziye Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. Bu, Rifkin’in katıldığı ilk CHP etkinliği olacak.

    Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; Rifkin’in yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Parti Meclisi üyesi Yunus Emre de ziyarette hazır bulunacak.

    Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ya gidiyor #2


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