Kemal Kılıçdaroğlu, Amberin Zaman'la görüştü

PKK ve uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen eski gazeteci Amberin Zaman, İngiltere'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temaslarını sürdürüyor..

İngiltere'den önce gittiği ABD'de temaslarını tamamlamasının ardından kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a giden Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu 8 saati "Hamburger yemeye gittik." diyerek geçiştirmişti.

Kılıçdaroğlu, şimdi ise çok konuşulan kayıp 8 saatin ardından İngiltere Londra'da Amberin Zaman'la bir araya gelmesiyle dikkat çekiyor..

Amberin Zaman'la görüştü

Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kılıçdaroğlu ile sohbet etmek çok yüreklendiriciydi"

Zaman, fotoğrafın altına "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü.

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