Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer ve gençlerle Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı.

DHA Dünyanın merakla beklediği seçimlere sayılı saatler kaldı... Seçmenler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak. Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi son programları belli oldu. Seçim çalışmalarını İstanbul’da noktalayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe ziyaretlerinin ardından akşam namazını Ayasofya’da kılacak. Kılıçdaroğlu Anıtkabiri ziyaret etti Final mitingini Ankara’da gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi son programı ise Anıtkabir ziyareti oldu. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi gençlerle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililer ve gençlerle Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren gençler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Anıtkabir'den ayrıldı.