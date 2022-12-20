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    Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü

    Kılıçdaroğlu, 30 dakika süren görüşmede Amor ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
    • 20.12.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 14:01
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    Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

    Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile beraberindeki heyeti kabul etti.

    Parti Grup Başkanlığı'ndan, TBMM'deki görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı.

    30 dakikalık Kılıçdaroğlu-Amor görüşmesi

    Açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'na görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

    AA'nın aktardığına göre, basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

    Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü #1

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