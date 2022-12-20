Kemal Kılıçdaroğlu, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü

Kılıçdaroğlu, 30 dakika süren görüşmede Amor ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Parti Grup Başkanlığı'ndan, TBMM'deki görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı.

30 dakikalık Kılıçdaroğlu-Amor görüşmesi

Açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'na görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP İstanbul Milletvekili ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

AA'nın aktardığına göre, basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.