Kemal Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Edirne'de ayçiçeği tarlasında çiftçilerle bir araya geldi. CHP Lideri, ayçiçeğinde fiyatın ton başına 16 bin lira olması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne'de gerçekleştireceği grup toplantısına katılmadan önce merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarlasında çiftçilerle bir araya geldi.

Tarlada üreticilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, hasat aşamasındaki ürünleri inceledi.

“Tarıma destek vermemiz lazım”

Pandemiyle birlikte bütün dünyada tarımın stratejik bir sektör olduğunun anlaşıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla tarıma destek vermemiz lazım, çiftçiye destek vermemiz lazım. Destek vermenin ötesinde tam tersi yapıldı ülkede; gübreden, ilaçtan, mazottan tutun pek çok şeye aşırı zamlar yapıldı ve doğal olarak çiftçi nasıl ekeceğini, nasıl gelir elde edeceğini, hayatını nasıl sürdüreceğini bilemez noktaya geldi.” dedi.

“Makul olan fiyat ton başına 16 bin lira”

Kılıçdaroğlu, “Güzel ve bereketli bir tarlanın önündeyiz, geçen yıl ekilmiş, bir süre sonra ürünler toparlanacak. Ton başına bir fiyat verilmesi lazım, makul olan fiyat ton başına 16 bin lira, destek hariç. Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ve çiftçiden ton başına 16 bin liradan alınırsa çiftçi en azından bırakın kar etmeyi, önümüzdeki yıl bunu 'ekebilirim' diyecektir. 'Sosyal devlet bana sahip çıkacaktır' diyecektir.” diye konuştu.

“Borç altında ezilmek istemiyorlar”

Çiftçinin ürün ekememesi durumunda, paraların yabancı ülkelerdeki çiftçilere gideceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Ekmezse ne olur? Ekmediğiniz paranın çok daha fazlasını yurt dışındaki eken çiftçinin kasasına akıtacaksınız, dolar olarak ithal edeceksiniz bunu ve paralar dışarıya gidecek. Çiftçimiz çalışkandır, tarlalarımız bereketlidir. Karısıyla, çoluk çocuk hep beraber çalışıyorlar, kimseye minnet duymak istemiyorlar, borç altında ezilmek istemiyorlar.

“En temel görevlerimizden biri…”

Gübresini, ilacını, mazotunu alsın tarlasına, traktörünü sürsün, huzur ve güven içinde şarkı ve türkü söyleyerek bereketli tarlasını eksin, ürün elde etsin, bizler de sofralarımızda kendilerine teşekkür ederek kahvaltılarımızı yapıp, yemeklerimizi yiyelim. Bir şeyden emin olmanızı isterim; bu ülkenin insanı sizin ne kadar değerli bir iş yaptığınız biliyor. Nerede olursak olalım. Siz üretmediğiniz zaman aç kalacağınızı onlar da biliyorlar. O nedenle size destek vermek bizim en temel görevlerimizden birisidir.”

“Devlet önce kendi halkını, çiftçisini korumak zorundadır”

Üreticinin maliyetlerini bildiklerini, açıkladıkları alım fiyatının sadece ekebilmek için yeterli olan rakam olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Sizin maliyetinizi biliyoruz; mazotu, ilacı, gübreyi biliyoruz, fiyatları biliyoruz, yüzde 400 yükseldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim söylediğimiz rakamlar sizin kâr elde ettiğiniz değil, maliyetlerinizi karşılayabileceğiniz bir rakam aslında. Bir şey daha var, buraya dışarıdan ayçiçeğini, gümrük indirimi yapıp sıfır vergi diyorsun, sıfır vergi ne demektir? Karşı tarafın çiftçisine destek vermek demektir. Oysa bir devlet önce kendi halkını, çiftçisini korumak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

Köylülerle kahvaltı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükdöllük köyünde köylülerle düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Burada halkı dinleyen Kılıçdaroğlu, “Arabanız, mobilyanız olmayabilir ama günde 2 veya 3 sefer yemek zorundasınız. Dolayısıyla insanlarımızın karnının doyması lazım. Şehirde oturup üretim yapmak mümkün değil, oradaki üretim tarzı daha farklı. Günün neredeyse 24 saati düşünüyorsunuz, tarlanıza gidiyorsunuz varsa sulama kanalına gidiyorsunuz.

‘Çiftçi; milyarlar, dolarlar istemiyor’

Pek çok derdiniz var, dolayısıyla bir çiftçi ne zaman mutlu olur? Bütün bu ürünleri ektiğinde, elde ettiğinde, harmanı kaldırdığında, doğru dürüst bir gelir elde ettiğinde, yani alın terinin karşılığını aldığında, sonbaharda düğününü derneğini yaptığında ve seneyi bir anlamda bitirdiğinde mutlu olur. Huzur içinde yaşayan çiftçimizin beklentisi üç aşağı beş yukarı böyledir. Bu ülkede alın terinin karşılığı verilirse yetiyor zaten. Öyle milyarlar, dolarlar değil. Normalde dünyada bütün ülkeler tarımı destekler çünkü üretilmesi lazım, besin lazım.” dedi.

“Kırmızı mazot vereceğiz”

Vaatlerini sıralayan CHP Lideri, “İnşallah sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda kırmızı mazot vereceğiz yani ÖTV'si, KDV'si olmayacak mazotun. Yata veriyorsun ÖTV'siz, KDV'siz, çiftçiye veriyorsun ÖTV ve KDV dahil. Olmaz, eğer destek verilecekse ÖTV'yi, KDV'yi kaldıracaksın. O mazotu başkası kullanmasın diye kırmızı yapacaksın, kırmızı mazot yapacaksın. Avrupa'da var bu, biz de kendi ülkemizde kendi çiftçimiz için getirelim.” diye konuştu.

“Allah nasip eder iktidar olursak…”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının son bölümünde “Benim sizlere bir sözüm var, havadan para kazananlara imkan vermeyeceğim. İktidar sahiplerine de söylüyorum; Allah nasip eder iktidar olursak, Millet İttifakı olarak, ‘havadan para kazanayım, masamda oturayım, elimde viski kadehi, paramı yatırayım bankaya, dünyanın faizini elde edeyim’ olmayacak.” dedi.