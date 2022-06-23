Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da şoförlerle buluştu

Aydın'da bir araya geldiği şoförleri güçlerinin farkında olmaları yönünde uyaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir hafta kontak kapatırsanız ülke açlıktan ölür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da temaslarına devam ediyor...

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve parti yöneticileri ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi’ndeki yolcu ve yük taşıyıcısı şoför esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda akaryakıt zamlarına dikkat çekildi.

Tüm Türkiye'nin sorunu

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın Şehiriçi Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve şoförler tarafından karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıt zammından en çok etkilenen şoförlerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Taşıma sektöründe yaşanan sorunların sadece Aydın’ın değil, Türkiye’nin sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesidir.” dedi ve yakıt fiyatlarının pahalı olduğunu ifade etti.





"Kontak kapatsanız ülke açlıktan ölür"

Şu anda ücretsiz taşınan 65 yaş üstü taşımada da şoför esnafın hakkının verilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “65 yaş üstü vatandaşlarımızı bedava taşımak güzel. Ancak gelip bu işi şoförün üstüne yüklersen, zaten girdilerin altında ezilen şoför nefes alamaz.

Verilenler yetmiyor. İyi bir avukat tutarsanız bu davaların hepsini kazanırsınız. Bedava taşıyacaksanız hepsini vermek zorundasınız. Bu işin yükü, yüzde 80 şoförlerin üstünde yüzde 20’si ise devlette. Bir hafta kontak kapatırsanız ülke açlıktan ölür.





"Gücünüzün farkında olun"

Ekonomik hareketliliğin kalbi sizin işinizde. Gücünüzün farkında olun. İşin özü büyük sıkıntılar var biliyoruz, biraz daha sabredin sandıkta her şeyi halledeceğiz. Çoluk çocuğunuzun hakkı memleketin huzuru için sandığa gidin, oyunuzu kullanın.” diye konuştu.



