Kemal Kılıçdaroğlu: Belediye başkanları seçildikleri yere hizmet etmek zorunda Belediye başkanlarının seçildikleri beldeye hizmet etmek zorunda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu." dedi.

ensonhaber.com

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi neredeyse ilk turda bitirme çok yaklaşsa da ikinci tur yolu açıldı.

İkinci turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52'lik oyla bir kez daha Cumhurbaşkanı olurken her fırsatta kazanacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Yaşanan seçim sürecinin ardından parti tabanından değişim sesleri yükselirken, CHP Genel Merkezi bu taleplere kulak tıkadı.

Kılıçdaroğlu 'değişim' çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor

'Devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'yla ilgili son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da 'değişim' vurgusu geldi.

Yenilik mesajını tekrarlayan İmamoğlu'nun ardından Kılıçdaroğlu'nun ne cevap vereceği merak konusuydu.

Verdiği yanıtla CHP Genel Başkanlığı için İmamoğlu'nun önünü tıkayan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının seçildikleri bölgelere hizmet etmek zorunda olduğunu belirtti.

"Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın olmaz"

Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar, birinci öncelikleri budur. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu. Şu anlama gelmesin, siyaset yapmasın anlamına gelmiyor. Öncelik budur." dedi.

"İstanbullu, Ankaralı seni seçti, buralara hizmet edin diye"

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu daha sonra şu ifadeleri kullandı: