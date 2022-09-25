İzmir'de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben saraylara meraklı olan biri değilim. Benim için merak alanı istiyorlarsa vatandaşın evidir, onun sofrasıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programları çerçevesinde, Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı birinci etap temel atma törenine eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı.

Törene, CHP liderinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Gaziemir programında partili gençler Kılıçdaroğlu’nu "Yürü bildiğin yolda, gençlik daima yanında" ve "Seninle mezara biz Kılıçdaroğlu" yazılı pankartlarla karşılarken, Kılıçdaroğlu da pankartlara kayıtsız kalmadı. Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim gençler benim umudum da sizlersiniz. Türkiye’yi çağdaş uygarlığa beraber taşıyacağız bundan hiç endişem yok." sözleriyle yanıt verdi.

"Bu evlerde güzellik ve huzur içinde oturmanızı temenni ediyorum"

Törendeki konuşmasında mahalle kültürünün önemine dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, temel atma töreninin yapıldığı alanda inşa edilecek evlerde vatandaşların, güzellik ve huzur içinde oturmalarını temenni etti.

Kılıçdaroğlu, "Buraya Anadolu’nun çeşitli yerlerinden geldiniz. İnsanlar oturdukların evin yaşanabilir olmasını istiyor, doğalgazının olması lazım. Bölgeyi biliyorum, bir deprem bölgesi aynı zamanda, acılar da yaşandı. Evler depreme dayanıklı olmalı, yaşanabilir olmalı. Pencereden bakanlar park, güzel bir doğa görmeli; insanlar o parklarda biraz nefes alabilmeli. Aynı zamanda mahallenin bir kültürü vardır. O kültür içinde düğün, cenaze yapılır. İnsanları bir yere göndererek, farklı yerden konut vererek insanları buradan koparamazsınız. Kentsel dönüşüm yapılırken bir de güvence gereklidir. Kişi güven içinde ’Evet evim yıkılıyor ama ben güzel bir konuta sahip olacağım’ demeli. İstanbul Fikirtepe olayı kolay unutulacak bir olay değil. Orada müteahhit ile vatandaş karşı karşıya geldi, perişan oldular. Ama bizim belediye başkanlarımız bu ortama izin vermedi. Sizin garantiniz doğrudan belediye oldu. Güven içinde evlerin temelini atacağız bitecek. Anahtar tesliminde de söz veriyorum anahtarları da teslim edeceğiz." diye konuştu.

"Ben saraylara meraklı değilim"

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının iş yapamaması için sürekli engellerle karşılaştığını savunarak, "Belediye başkanı arkadaşlarımıza söyledim, asla mazeret üretmeyeceksiniz. Büyükşehir belediye başkanımız da ’mazeret makamı değiliz’ dedi. Bu çerçevede çalışıyorlar. Bütün belediye başkanları arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların yapamadığını, belediye başkanı arkadaşlarımız yapıyor. Göreceksiniz Türkiye’yi aldığımızda nerede yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz. İzmir’in çok güzel bir kent ve İzmir milletvekili olduğum için gurur duyuyorum. Sizlere hizmet etmek ve sorunlarınızı parlamentoda dile getirmek benim sorumluluklarındandır. Belediye başkanımız bize tapu sorunu olduğunu ifade etti. Buraya gelmeden önce de bunu konuşmuştuk. Engin Altay’a da söyledim ’bu sorunu çözün, ancak çözmeden İzmirlilere haber verin, parlamentoda İzmirliler de izleyebilsin’ dedim. Siz ne kadar huzur içinde yaşarsanız biz o kadar mutlu oluruz. Ben saraylara meraklı olan biri değilim. Benim için merak alanı istiyorlarsa vatandaşın evidir, onun sofrasıdır, onun mekanıdır, onun çayıdır, onun kahvesidir, onun fıkrasıdır, onun güler yüzüdür." ifadelerine yer verdi.

Soyer: "Depreme dayanıklı, yepyeni bir mahalle daha doğacak"

Törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "İzmir’in en güzel mahallelerinden birini bugün kuracağız. Bugün, İzmir’in insanca ve doğayla uyumlu dönüşümünde yepyeni bir sayfa daha açıyor, Gaziemir’de dönüşümü başlatıyoruz. İzmir’in yaşlı yapı stoğu şehrimizin en temel sorunlarından biri. Bunu çok iyi biliyoruz. Yarım yüzyılı aşan bir sürede oluşmuş bu plansızlığı düzenlemek ise hiç kolay değil. Biz bu sorunu çözmek, her İzmirlinin hak ettiği güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlamak için altı bölgede, 248 hektarlık alanda çalışmalarımıza başladık. Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy’de İzmir’in dönüşümünü adım adım gerçekleştiriyoruz. Genç bir İzmir inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.