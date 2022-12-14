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    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin Teknik Üniversitesi'ne gitti

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin Teknik Üniversitesi'ne gitti

    Almanya'da temaslarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek için gezisini yarıda kesip özel uçakla Türkiye'ye dönecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 17:45
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretleri devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu bu kapsamda kurmayları ile birlikte ABD ve İngiltere'nin ardından bugün Almanya'ya gitti.

    Burada Almanya'nın "endüstri dönüşümü"nü gözlemlemeyi hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun programına yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin de katılacak.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin Teknik Üniversitesi'ne gitti VİDEO

    Üniversite temaslarına başladı

    Kılıdaroğlu bu bağlamda üniversiteler ve bilim insanları ile toplantılarına başladı.

    Berlin Teknik Üniversitesi'e giden Kılıçdaroğlu burada Prof. Dr. Şahin Albayrak ve öğrencilerle bir araya geldi.

    Yapay zeka sunumuna katıldı

    Kılıçdaroğlu, Albayrak’ın başında bulunduğu yapay zeka ve sürücüsüz araç teknolojisi konusunda çalışmalar yapan ZEKI’de gerçekleştirilen sunuma katıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin Teknik Üniversitesi ne gitti #1

    İmamoğlu davasını takip ediyor

    Kılıçdaroğlu, bir yandan da İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' davasını takip ediyor.

    CHP Lideri, katıldığı programdan sonra oteline dönerek kararın çıkması beklenirken İmamoğlu ile telefonda görüştü.

    Dönüş için hazırlıklar tamam

    Kılıçdaroğlu'nun gezisini takip eden gazeteci İsmail Saymaz, çıkacak karara göre Kılıçdaroğlu'nun acil şekilde Türkiye'ye dönmesi için özel uçak dahil tüm ulaşım programın yapıldığını söyledi.

    Saymaz aynı zamanda, Kılıçdaroğlu'nun gazetecileri oteline davet ettiğini ve konu hakkında bir açıklama hazırlığı yapıldığını söyledi.

    Özel uçakla Türkiye'ye dönecek

    Video paylaşımının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya gezisini iptal ederek özel uçakla Türkiye'ye dönecek.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin Teknik Üniversitesi ne gitti #2

    Uçağa binmeden önce kamera karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, göndermeli bir video paylaştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu video mesajında şu ifadeleri kullandı;

    "Ekrem Başkan'ın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, daha önce sözlerin kimse yönelik olduğu muhatabı belli, tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli demişti.

    "Beraat dışında verilecek her karar kumpastır"

    Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar, saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum yargının üzerinden elinizi çekin bu halk kimsesiz değildir."

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'den video mesaj yayınladı

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin Teknik Üniversitesi ne gitti #3


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