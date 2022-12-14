Petrol
80.47
-0.26%
Euro
19.8151
0.00%
Dolar
18.6473
0.03%
Altın
1.085
0.02%
Borsa
5293
0.71%
Bitcoin
335.542
3.42%
BTXN Coin
5.38
7.60%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’e uçtu

    Amerika ve İngiltere’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son durağı Almanya oldu. Bugün Berlin’e uçan Kılıçdaroğlu, 3 gün boyunca temaslarda bulunacak.
    • 14.12.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’e uçtu

    Önce Amerika, ardından da İngiltere…

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun üçüncü icazet seferi Almanya’ya olacak.

    14-17 Aralık tarihleri arasında Almanya'da bulunacak olan Kılıçdaroğlu, bu sabah Berlin'e uçtu.

    Amerikalı danışmanı ile Almanya’da buluşacak

    Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 08.30'da Berlin'e uçan Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de eşlik etti.

    DHA’nın haberine göre CHP Lideri’nin yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katılacak.

    Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’e uçtu ViDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’e uçtu #1

    Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü" oluşturacak.

    Kılıçdaroğlu, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyecek ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için temaslarda bulunacak.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’e uçtu #2

    Yeni teknolojileri inceleyecek

    Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, iş gücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’e uçtu #3

    Alman ekonomisine de bakacak

    Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyecek olan Kılıçdaroğlu, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştirecek.


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 14 Aralık 2022 elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 14 Aralık 2022 elektrik kesintisi sorgulama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sel mağduru Zülfiye Teyze ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sel mağduru Zülfiye Teyze ile görüştü

    Görüş Bildir