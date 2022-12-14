Amerika ve İngiltere’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son durağı Almanya oldu. Bugün Berlin’e uçan Kılıçdaroğlu, 3 gün boyunca temaslarda bulunacak.

Önce Amerika, ardından da İngiltere…

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun üçüncü icazet seferi Almanya’ya olacak.

14-17 Aralık tarihleri arasında Almanya'da bulunacak olan Kılıçdaroğlu, bu sabah Berlin'e uçtu.

Amerikalı danışmanı ile Almanya’da buluşacak

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 08.30'da Berlin'e uçan Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de eşlik etti.

DHA’nın haberine göre CHP Lideri’nin yeni atadığı Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katılacak.

Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’e uçtu ViDEO

Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü" oluşturacak.

Kılıçdaroğlu, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyecek ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için temaslarda bulunacak.

Yeni teknolojileri inceleyecek

Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, iş gücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek.

Alman ekonomisine de bakacak

Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyecek olan Kılıçdaroğlu, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştirecek.