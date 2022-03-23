İlerleyen dönemlerde Türkiye'deki ekonomik sorunların daha da büyüyeceğini öne süren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, en kısa sürede erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'na katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, buluşmanın ardından ise gazetecilerle bir araya geldi, gündeme yönelik değerlendirmeler yaptı.

Son zamanlarda gelen zamları hatırlatan Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını kameralar önünde bir kez daha yineledi.

"ÜLKENİN FAYDASI İÇİN SANDIK GELMELİ"

Türkiye'nin yaşanan durumu aşmak zorunda olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ülkenin faydası için çabalamak istiyorlarsa hemen sandığı getirsinler.

"AKSİ HALDE BUGÜNLERİ ARAYACAĞIZ"

Aksi halde gidiş, bugünleri aratacak bir gidiş olacak. Önümüzdeki süreçte çok büyük zamlar gelecek, bunu hep beraber göreceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bir an önce seçim sandığı gelmeli

"ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET OLMAKTAN ÇIKTI"

Asgari ücretin yeniden belirlenmesine ilişkin süren tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Çok karışık şeyler söylüyorlar, güncellenmesi lazım. Asgari ücret asgari ücret olmaktan çıktı zaten, hangi asgari ücret? Açlık sınırı altında asgari ücret mi olur.

"HEMEN GÜNCELLENMESİ LAZIM"

Bari açlık sınırı ücreti desinler ama onun bile altına düştü yani. Dolayısıyla hemen güncellenmesi lazım, normali de budur zaten."