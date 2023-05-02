Kemal Kılıçdaroğlu: Bu iş ilk turda biter Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin iddialı konuştu. Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda yüzde 60 oyla alacaklarını öne sürdü.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yalnızca 12 gün kaldı.

Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı adaylarının da programı yoğunlaştı.

Seçimler yaklaşırken bir yandan anket çalışmaları yapılırken diğer yandan da seçmenlerin ikna süreci sürüyor.

Kıran kırana geçecek seçimle ilgili Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iddialı bir açıklama geldi.

"14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim"

Kılıçdaroğlu, yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 60 oy ilk turda kazanacağını öne sürdü.

“14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter." diyen Kılıçdaroğlu, seçimin kaderini gençlerin belirleyeceğini söyledi.

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, daha sonra 5 milyon 300 bini aşkın gencin ilk kez oy kullanacağına dikkat çekti.

Gençlerin mevcut düzenden memnun olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, milletvekilliği seçimleriyle ilgili de iddialı konuştu.

"Parlamentoda çoğunluğu alacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi de getireceğiz"

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'e konuşan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak parlamentoda çoğunluğu alacaklarını ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getireceklerini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: