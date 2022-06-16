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    Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı

    Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı

    Türk Demokrasi Vakfı toplantısında Kılıçdaroğlu'nun, Arınç'ı görmezden gelen halleri dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 14:30
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    Bugün Ankara'da Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısı düzenlendi.

    Bir otelde düzenlenen toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve  Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

    Toplantıya ise Bülent Arınç ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması damga vurdu.

    Arınç ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya

    Toplantı öncesi, protokolde yer alanlarla tek tek tokalaşıp selam veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ı pas geçti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı VİDEO

     

    Elini uzatmadı

    Arınç'la göz göze gelen Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı'na  bir süre baktıktan sonra, elini uzatmadan diğer protokol üyelerine selam vermeye davam etti.

    Arınç izledi

    Arınç ise Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısında baş selamı vererek CHP Lideri'ni izledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç ın elini sıkmadı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç ın elini sıkmadı #2


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