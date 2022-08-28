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    Kemal Kılıçdaroğlu: Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz

    Kemal Kılıçdaroğlu: Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz

    Bundan sonra yapılacak tüm tezkere oylamalarında hayır diyeceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim milliyetçiliğim vatan ve bayraktır. Ben kendi ülkemde yabancı asker istemiyorum." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 09:39
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    Daha önce Suriye tezkeresine evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geldiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı İyi Parti ile ters düşmüştü.

    Tezkereye verdikleri hayır oyunun arkasında olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin bir kez daha konuştu.

    'Bundan sonra bütün tezkerelere hayır diyecek misiniz?' diye soruldu

    CHP lideri Habertürk TV'de "Olaylar ve Görüşler" programında; Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

    Programda Kılıçdaroğlu'na, "Bundan sonra bütün tezkerelere hayır mı diyeceksiniz?" diye soruldu.

    Kılıçdaroğlu ise, bundan sonraki tüm tezkerelere parti olarak hayır diyeceklerini söyledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz ViDEO

    "Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz"

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

    "Yabancı bir ülkenin askerlerinin Türkiye’ye gelmelerine evet diyenler tezkereye evet diyor. ‘Yabancı asker postalını ülkemde istemiyorum’ diyorlarsa tezkereye ‘hayır’ demeleri gerekir. Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz. Benim milliyetçiliğim vatan ve bayraktır. Ben kendi ülkemde yabancı asker istemiyorum. Yabancı bir ülkeden terör geliyorsa tezkereye gerek yok Birleşmiş Milletler'in kararı var. Uyarırsınız. Biz Irak'ta böyle yaptık. Tezkereyi başkalarını davet etmenin yolu olarak çıkarıyorsunuz. Hangi yabancı asker terörle mücadele etti?Türkiye'nin terörle mücadelesi meşrudur."

    Kemal Kılıçdaroğlu: Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz #1

    Kemal Kılıçdaroğlu: Bundan sonraki tüm tezkerelere hayır diyeceğiz #2


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