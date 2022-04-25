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    Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ’cülere ziyaretini iptal etti

    Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ’cülere ziyaretini iptal etti

    FETÖ'cü askerleri cezaevinde ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'nın ziyarete "olur" vermesi sonrası kararından vazgeçti.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 12:33
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    CHP'nin, 15 Temmuz sonrası tutuklanan ve kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere desteği devam ediyor.

    Her fırsatta FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için görev iadesi sözü veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer 15 Temmuz olayları sonrası tutuklanan FETÖ'cü askerlere desteğini açıklamıştı.

    Özellikle darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin ailelerini, CHP’nin TBMM’deki grup toplantısında ağırlayan Kılıçdaroğlu, bu toplantıda cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceğinin sözünü vermişti.

    Bu sözü sonrası CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

    Adalet Bakanlığı tamam dedi

    Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirip, bu ziyarete onay verdi.

    Vazgeçti

    İHA'nın haberine göre; bakanlık tarafından onaylanan ziyaretin tepki alacağını düşünen Kılıçdaroğlu, bu ziyaretten vazgeçti.

    Diğer kurumlara randevusuz gitmişti

    Ancak daha önce randevu almayıp izin verilmeyen kurumlara zorla ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun; bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçmesi de ayrı dikkat çekti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ’cülere ziyaretini iptal etti #1


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