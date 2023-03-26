Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lileri uyardı: Rehavet yok

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Türkiye'de seçimlere tam 48 gün kaldı.

Seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, peş peşe görüşmeler yapıyor.

Son olarak HDP'nin de desteğini alan Kılıçdaroğlu, Ankara’da CHP’li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını toplayıp durum değerlendirmesi yaptı.

Basına kapalı yapılan görüşmede sık sık seçim uyarısı yapıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; anket sonuçlarını ön plana çıkaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Rehavete kapılmayacaksınız. Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın. Arkadaşlar bazen beni de bir yerlere götürüyor. Alkış kıyamet kopuyor. ‘Seçimi kazandık’ gibi bir hava oluşuyor. Halbuki bizim partililerimizin ağırlıklı olduğu bir yer. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu oluyor. Bizim farklı yerlere yönelmemiz gerek. Kimseye olumsuz, sert davranmayın.