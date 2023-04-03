Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu kaldıracak Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanması durumunda, TCK 299'uncu maddeyi yürürlükten kaldırarak herkese ifade özgürlüğü vereceğini açıkladı.

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14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı olmak için yarışacak adaylar belli oldu.

Seçim çalışmasını hızlandıran isimler, vaatlerini her fırsata dile getirmeye başladı.

Altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelere ücretsiz ev vermekten, çiftçiye bedava elektrik vermeye kadar birçok tutulması zor vaatlerini sıraladı.

Aralarında en dikkat çekeni ise Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299'uncu maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu oldu.

"Kaldırılması için teklif vereceğiz"

Alman yayın organı DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs'tan sonra "Cumhurbaşkanı'na hakaret" maddesinin TCK'dan kaldırılması için kanun teklifi vereceğiz. Türkiye, 15 Mayıs sabahına özgür uyanacak, başta gençler olmak üzere bütün yurttaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ülke yaratacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Yapılan hakaretleri affetmedi

Herkese özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu, daha önce kendisine sosyal medya üzerinden hakaret eden 60 yaşındaki bir şahsı 1 yıl 3 ay hapis mahkum ettirdi.

Yine kendisine hakaret eden bir Meclis çalışanı da Kılıçdaroğlu'nun şikayetinden vazgeçmemesi üzerine ceza aldı.

Cumhurbaşkanı'na hakaretin cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 299'uncu maddesi, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişinin, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor. Suçun alenen işlenmesi halinde ceza altıda bir oranında artırılıyor.

Bu da ceza miktarının 4 yıl 8 aya kadar çıkmasına neden oluyor. Ancak bu kanunun uygulanması için Adalet Bakanı’nın izni gerekiyor.