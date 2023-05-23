Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelere seslendi: Herkesin evini, iş yerini yapacağız Hatay'da konuşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelere yönelik bedava ev sözünü yineledi.

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Geçtiğimiz hafta seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun bir destek gelmişti.

Bu desteği hazmedemeyen muhalifler, depremzedelere hakaretler yağdırdı.

Bunun üzerine CHP'li Tekirdağ Belediyesi, kentte ağırladığı depremzedelere tebligat göndererek kaldıkları yerleri boşaltmalarını istedi.

Bunun üzerine depremzedeler ne yapacaklarını şaşırdı. Tekirdağ Valiliği olaya el attı ve sorun çözüldü.

"Evleri ve iş yerleri yıkılanlardan beş kuruş para almadan yapacağız"

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçim çalışmalarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da konuştu.

Kılıçdaroğlu, depremde evleri ve iş yerleri yıkılan vatandaşların yapılarını para almadan yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Evleri yıkılan, iş yerleri yıkılan, ahırı yıkılan herkesin ama herkesin evini, işyerini, ahırını yapacağız. Beş kuruş almadan bu binaları teslim edeceğiz." dedi.

Deprem bölgesinde fabrikalar kurulacak

Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana ve Hatay'a fabrikalar kuracaklarını da öne süren Kılıçdaroğlu, üretimin bu bölgelerde yapılacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu ayrıca deprem yaralarının sarılmasının ardından bu bölgenin Akdeniz'in, Ortadoğu'nun ve Afrika'nın en büyük üretim bölgelerinden birine dönüşeceğini de iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Beni büyük bir dikkatle dinlemenizi isterim. Bir çadırdayız, ortam biraz sıcak, benden önce konuşan arkadaşlara, ev hanımından esnafa kadar herkese yürekten teşekkür ederim, acılarını dertlerini dile getirdikleri için.

"Depreme maruz kalan, yakınlarını kaybeden herkese yeniden başsağlığı diliyorum"

Büyük acılar yaşadınız. Depreme maruz kalan, yakınlarını kaybeden herkese yeniden başsağlığı diliyorum. Herkesi ama herkesi yürekten kucaklıyorum. İki konuda düşüncelerimi aktarmak isterim. Birincisi evleri yıkılan, iş yerleri yıkılan, ahırı yıkılan herkesin ama herkesin evini, işyerini, ahırını yapacağız. Beş kuruş almadan bu binaları teslim edeceğiz.

"Fabrikalar deprem bölgesinde kurulacak"

Depremle ilgili ikinci konu. Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Hatay... Bu bölgelerin yeni bir üretim üssü olması için çaba harcayacağız. 1 milyona yakın bağımsız birim yapılacak. Fabrikalar bu bölgelerde kurulacak, üretim bu bölgelerde yapılacak. Malzemeler bu bölgelerde üretilecek.

"Bütün bunlar yapıldığında bu bölgelerin tamamı ihracat merkezi olacak"