Kemal Kılıçdaroğlu'na ocağın başında seçimleri kazanması için dua etti Kritik seçimlere sayılı saatler kala Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadın mutfaktaki ocağın başında Kılıçdaroğlu'nun kazanması için "dua" okudu.

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Türkiye 28 Mayıs’ta bir kez daha sandık başına gidiyor.

Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı Cumhurbaşkanlığı Seçimi için artık geri sayım başladı.

İlk turda en çok oyu alan iki ismin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek olan oylamada son sözü seçmen söyleyecek.

Tüm dünyanın merakla beklediği seçimler öncesi ise ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Mutfaktan destek geldi

Mutfaktan çektiği videolarla seçim süreci geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'na yine mutfaktan bir destek geldi.

Dua etmek için ocağın başına geçti

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na dua etmek için ocağın başına geçti.

Ocağın ateşini açan Kılıçdaroğlu destekçisi kadın seçimleri Kılıçdaroğlu'nun kazanması için ateşin karşısında dua okumaya başladı.

"Kılıçdaroğlu inşallah başarırsın"

Kılıçdaroğlu'nun kazanması için dua okuyan kadın şu ifadeleri kullandı: