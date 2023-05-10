Kemal Kılıçdaroğlu: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz Alman ve İngiliz basınına verdiği röportajlarda Türkiye’yi şikayet ederek her fırsatta yüzlerini Batı’ya döneceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, “Bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır” dedi.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs'a yalnızca 4 gün kaldı.

Ülkenin kalbi seçimlerle atarken siyasi liderlerden peş peşe açıklamalar geliyor.

Özellikle Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde dış basına verdiği röportajlar göze çarpıyor.

Kılıçdaroğlu, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Alman ve İngiliz medyasına açıklamalarda bulunmuş, Türkiye hakkında olumsuz bir tablo çizmişti.

Bir kez daha Almanlara konuştu

Dış basına yaptığı neredeyse her açıklamada Türkiye'nin yüzünü Batı'ya dönmesi gerektiğini öne süren Kılıçdaroğlu, bu ifadelerine bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu son olarak, Türkiye'de yayın yapan Alman haber ajansı Deutsche Welle (DW) Türkçe'ye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na, "Türkiye'nin Batı ülkeleri ile ilişkileri son yıllarda zor zamanlardan geçti. Batılı müttefiklerinize mesajınız nedir?" diye soruldu.

"Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz"

Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız." dedi.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bu çerçevede yapılması gereken bütün düzenlemeleri altı liderin uzlaşması ile kendi ülkemizde sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"Bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır"

Türkiye'nin yönünün Batı uygarlığı olacağını da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu,"Biz NATO İttifakı'nın bir üyesiyiz ve aynı zamanda AB'ye de tam üyelik için başvuran bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır." dedi.