Meral Akşener'in, tekil konuştuğu gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı 'tekil dil kullanılmamalı' çıkışı etkili oldu. Kılıçdaroğlu, yeni açıklamalarında 'dostlarımız' ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Lideri Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda yaptığı konuşmalarda iktidar vaatlerini sunarken tekil dil kullandığına dikkat çeken Akşener, Millet İttifakı arasında yaşanan gerginliği başlattı.

Birlikte iktidara gelinecekse, kullanılan dilin de tekil olmaması gerektiğini savunan Akşener'in uyarılarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün gerçekleştirdiği konuşmadaki dili de dikkat çekti.

"DOSTLARIMIZLA BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Partisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretinin ardından genel merkezde Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, "Geleceği inşa ederken 'her şeyi biz yaparız' demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz ViDEO

"BİZİM DOSTLARIMIZ, DEMOKRASİYİ SAVUNUYORLAR"

Birlikte yola çıktığı dostlarına dair açıklamalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi savunuyorlar. İnsan haklarını savunuyorlar. Yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Bu ülkede herkesin mutlu, huzurlu yaşamasını istiyorlar. Dolayısıyla yapacağımız her çaba ülkemizin, evlatlarımızın geleceği için çok önemli. 98'nci yılımız kutlu olsun. Umudumuz yeşeriyor. Sürekli yeşerecek. Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP, İyi Parti arasında tekil konuşma kavgası