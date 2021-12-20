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- Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomik model filan yok
Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomik model filan yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son ekonomik gelişmelere ilişkin, “Ekonomik model filan yok. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde” dedi.
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 18:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son ekonomik gelişmelere ilişkin, “Ekonomik model filan yok. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde” dedi.
Ayrıntılar gelecek...