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    Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomik model filan yok

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son ekonomik gelişmelere ilişkin, “Ekonomik model filan yok. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 18:22
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomik model filan yok

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son ekonomik gelişmelere ilişkin, “Ekonomik model filan yok. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde” dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

    Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomik model filan yok #1

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