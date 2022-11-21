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    Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı

    Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, teröristler tarafından Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’e düzenlenen saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.
    • 21.11.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:58
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    Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı

    Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’nin kuzeyinden teröristler tarafından ateşlenen 5 roket, bir okula ve bir yerleşim yerine isabet etti…

    Fırat’ın doğusundan PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırının ardından biri çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Havan saldırısı neticesinde, son alınan bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

    “Milletimizin başı sağ olsun”

    AA’nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından alçakça düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı #2


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