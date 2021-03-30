Kemal Kılıçdaroğlu: Geleceğim ve muhtarlara danışman atayacağım

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde muhtarlara danışman atama vaadini tekrarlayarak bayramlarda ödenen emekli ikramiyesine de zam yapılması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Partililere seslenen Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirirken, muhtarlara danışman atanması talebini yineleyerek bayramlarda emeklilere verilen ikramiyelere de zam yapılması gerektiğini söyledi.

"GELECEĞİM VE ATAYACAĞIM"

Muhtarlara yardımcı atayacağını ve bütçe vereceğini söyleyen CHP Lideri, "Bahçeli, açıklama yapıyor, 'Kılıçdaroğlu her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş'... Erdoğan da 'Bay Kemal kalkmış muhtarlara özel kalem müdürü atayacağız diyor, eğer gelirsen atarsın...' Geleceğim ve atayacağım. Devleti yönetenlerin en azından kendi ülkelerinin tarihini bilmelidir. Kiziroğlu'nun ne olduğunu bilirler mi acaba? Muhtar yardımcısı. E ben yardımcı vereceğim. Muhtarı aşağılıyor. Bütün muhtar kardeşlerime sesleniyorum, sizin haklarınızı savunacağım. Onlar duymadı bir daha söyleyeyim, hem yardımcı vereceğim hem de size özel bütçe vereceğim." dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM ÇAĞRISI

Emeklilerin bayramlarda biner lira ikramiye aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu ikramiyelere enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Kurban ve Ramazan Bayramı'nda emeklilere 1.500 lira veriyorum' diyeceksin. Bu toplumun huzuru ve barışı için. Verir mi? Vermesini isterim. Vermezse biz vereceğiz." dedi.