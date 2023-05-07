Kemal Kılıçdaroğlu hadisi yine yanlış söyledi: Cennetin anahtarı kadınların ayakları altındadır Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da yanlış söylediği hadisi Kırşehir'de de yanlış söyledi. Kılıçdaroğlu, "Cennetin anahtarı kadınların ayakları altındadır" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine gidiyor.

Bu seçim öncesi ise liderlerin miting maratonu da devam ediyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı Kırşehir oldu.

Hadisle örnek vermek istedi

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının son kısmında kadınlara yönelik siyasi mesaj vermek isterken hadisle örnek vermeye kalkıştı.

Hadisi yine yanlış söyledi

Kemal Kılıçdaroğlu, "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisini "Cennetin anahtarı kadınların ayakları altındadır." şeklinde söyledi.

"Sizi başımızın üzerinde taşıyacağız"

Kılıçdaroğlu hadisle örnek vermek istediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar hiç endişe etmeyin. Sizin Bay Kemal'iniz var. Sizi başımızın üzerinde taşıyacağız. Unutmayın. Sevgili Peygamberimiz diyor ki; cennetin anahtarı kadınların ayakları altındadır. Bunu unmayın.

Aynı hadisten örnek vermek istemişti

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay yaptığı Trabzon mitinginde yine aynı hadisle örnek vermek istemişti.

Kılıçdaroğlu, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisini "Kadın, başımızın üstündedir çünkü sevgili peygamberimiz 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzon'da da yanlış söylemişti

Kılıçdaroğlu, Trabzon ve Kırşehir mitinglerinde aynı hadisi iki defa yanlış söyledi.