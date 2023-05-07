Kemal Kılıçdaroğlu her şehirde başka bir kesime göz kırpıyor Miting yaptığı her ilde inanç ve sosyal yapısına göre vaatlerini değiştirmesi, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının öne çıkan özelliği oldu. Konya'da peygamber soyundan geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Edirne'de alkol fiyatlarına indirim vaat etti.

ensonhaber.com Türkiye'nin tarihi seçimleri için nefesler tutuldu. Son 1 hafta kala heyecan dorukta. Mitingler art arda yapılıyor. Siyasiler meydan meydan gezerek vaatlerini, projelerini anlatarak karşı tarafı eleştiriyor. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu da kampanyası kapsamında günde en az 2 miting yapıyor. Her meydanda farklı bir kesime göz kırpıyor Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı sosyal gruplara hitap eden Kılıçdaroğlu'nun ise meydanlarda söyledikleri dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mitinglerinde yaptığı konuşmalarda hitap ettiği her gruba farklı bir vaatte bulunuyor. Muhafazakar şehirlerde başka laik şehirlerde başka konuşan Kılıçdaroğlu'nun geniş yelpazedeki söylemleri her geçen gün daha da genişliyor. Konya'da peygamber torunu, Edirne'de alkole indirim vaadi Konya'da peygamber soyundan geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, alkol tüketimi yüksek şehirlerden biri olan Edirne'de alkol fiyatlarına indirim vaadinde bulunuyor. İzmir'e gidince Atatürkçülük yapan Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de ise bozkurt işareti yaparak ülkücülere göz kırpıyor. Trabzon'da milliyetçi, Van'da Demirtaş'a özgürlük Kılıçdaroğlu'nun en dikkat çeken tezatı ise Trabzon-Van arasında yaşandı. Trabzon'da milliyetçilik söylemleri ile dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Van'da PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadetti.. Kılıçdaroğlu'nun kalan 7 günde hangi şehirde hangi kesimin gönlünü hoş tutmaya çalışacağı merak konusu.