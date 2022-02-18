CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda, "İktidar olursak, 6 ayda bu ülkenin çarkları dönecek, Türkiye tekrar itibar kazanacak." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altı muhalefet partisi liderinin Ankara Ahlatlıbel’de gerçekleştirdiği buluşmanın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

KRT’ye konuşan Kılıçdaroğlu “Her partinin farklı fikirleri, her liderin farklı görüşleri muhakkak vardır ama demokrasi adına ortak noktada buluşabiliyoruz” dedi.

"6 AYDA TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 6 ayda Türkiye'yi ayağa kaldıracaklarını söyledi.

"6 AYDA ÇARKLARI DÖNDÜRECEĞİZ"

"6 ayda bu ülkenin çarkları dönecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Öyle 6 yıl 5 yıl falan değil 6 ayda döndüreceğiz. 6 ayda Türkiye’nin itibarı olacak." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olursak 6 ayda çarklar dönecek

"BEREKETİ SAĞLAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Allah nasip eder iktidar olursak, 6 ayda bu ülkenin çarkları dönecek. Öyle 6 yıl 5 yıl falan değil 6 ayda döndüreceğiz. 6 ayda Türkiye’nin itibarı olacak. 6 ayda bu ülkeye demokrasinin bütün kurallarını yazılı olarak parlamentodan geçiremesek bile. Çünkü Anayasa değişikliği için belli bir zaman değişikliğine ihtiyacımız var. Bütün kuralları geçireceğiz yapacağız, bereketi sağlayacağız."