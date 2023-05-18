Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan iktidarına ilk turda dur dedik İlk turda istediği sonucu alamayan Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçerek, “lk turdan sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Milletimin oyunun yarısını bile alamadılar” dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

Milletvekilliği seçimleri netleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Adaylardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy oranında kaldı.

İlk tur sonuçlarının ardından Millet İttifakı'nda yüzler düşerken, ikinci tur için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda Sinan Oğan'a yönelen Millet İttifakı, milliyetçi söylemler geliştirmeye başladı.

Seçimi ilk turda bitirmeye çok yakın olan Erdoğan'ı eleştirdi

Mülteci ve teröre yönelik ifadeler kullanmaya başlayan Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda bitirmeye çok yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

AK Parti'ye dur dediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, sandıktan değişim mesajı çıktığını öne sürdü.

İlk turda seçimi bitirmekte kararlı olduğunu her fırsatta söyleyen Kılıçdaroğlu bu kez de AK Parti'nin puan kaybı yaşadığını ifade etti.

Oyların yarısını bile alamadılar: Sandıktan değişim mesajı çıktı

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oyların yarısını bile alamadığını sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "İlk turdan sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda dur dedik. AK Parti 7 puan geriledi. Milletimin oyunun yarısını bile alamadılar." dedi.

"Bizi destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere, oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer ifadeleri şu şekilde:

"28 Mayıs günü cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün, yani 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Benim görevlerimden biri de gerçekleri söylemektir. Başta ilk turda bizi destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere, oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İlk turdan sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda dur dedik. AK Parti 7 puan geriledi. Milletimin oyunun yarısını bile alamadılar.

"Tüm gayretimizi sarf edeceğiz"

Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Ancak bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor.

"Çok daha fazla yiğit, sandık görevlisine de müşahide ihtiyacımız var"

8 Mayıs'ta seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil beş müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, sandık görevlisine de müşahide ihtiyacımız var. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.

"Tüm mültecileri evine göndereceğim"

Erdoğan senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım. Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran? Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım. Erdoğan açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta.

"İktidara gelir gelmez bu baronların tamamının kökünü kazıyacağım"

Erdoğan sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. Buradan ilan ediyorum, iktidara gelir gelmez bu baronların tamamının kökünü kazıyacağım. Nokta. Ve bu sebeple iki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını soracağım. Devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Söz verdim milletime, burunlarından fitil fitil getireceğim. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek.

"Kaçaklar potansiyel suç makinasına dönüşecek"

Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak. Şehirler mafyaların, uyuşturucu baronların etkisi altına girecek. Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldürenler iktidara ortak olacak. Her meşrepten teröristi meclise sokacaklar. Biz buna asla izin veremeyeceğiz. Nokta.

"Vatanını seven sandığa gelsin"