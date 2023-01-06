Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" şeklindeki sözleri sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı bugün hizmete açıldı.

Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

İlginç diyaloglarla açılışı gerçekleştirilen metro hattında yaşanan bir anda dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu'na övgüler dizdi

Açılış töreninde sahneye çıkarak alandakilere hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgüler sarf etti.

Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu’nun yüz ifadesi gündem oldu

"Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz ama Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu övdüğü esnada kameralara ilginç bir görüntü yansıdı.

CHP liderinin bu cümleyi sarf ettiği esnada İmamoğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.