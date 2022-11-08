ABD'deki ziyaretinde MIT'de bilim insanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüğünü ve büyük bir koalisyon kuracağını söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşması sırasında ABD ziyaretine değinen Kılıçdaroğlu MIT gezisini gençler için gerçekleştirdiğini söyledi.

"Büyük bir koalisyon kuruyorum" çıkışında bulunan CHP Lideri, 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüğünü ve gençleri arabulucu beyinlerle buluşturacağını vurguladı.

'Arabulucu' olarak adlandırdığı kişilerden gençleri ve parayı yönlendirmelerini isteyeceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı;

"Bay Kemal temiz parayı buldu"

"Bataklık kurutulmadan tüm sinekler ölmez. Bataklık kirli paradır. Bizim temiz paraya ihtiyacımız var. Kirli para ülkeye girerse çeteler de ülkeye girer. Temiz para dedim, Erdoğan hemen bağırdı. Ekonominin 'e'sini bilmezseniz bağırırsınız. Evet gidiyorum geziyorum ama Bay Kemal temiz parayı buldu. Temiz para eko-yatırım, yeşil yatırımlar, teknolojik yatırımlardır. Bu para vatan evlatlarına gider. 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüm.

Kemal Kılıçdaroğlu MIT gezisini açıkladı ViDEO







"MIT'e gençler için gittim"

Bu parayı bulmak yetmez. Gençlerimizi bu parayla buluşturacak arabulucu beyinler bulmak lazım. Bunlar dünyaya kaptırdığımız en iyi beyinlerimiz. MIT'ye onun için gittim. Bu beyinlerden bu parayı ve gençleri yönlendirmesini isteyeceğim.

"Para Bay Kemal'den..."

Ben büyük bir koalisyon kuruyorum. En genç beyinlerin koalisyonu. Türkiye'yi geleceğe taşıyacakların koalisyonunu kuruyorum. En yetenekli beyinlerimiz ABD, Kanada, İngiltere'de. Bunlarla içerideki beyinlerimizi koalisyon yapacağız. 5 trilyon dolarlık sermaye var. Yatırım yapmak istiyor, saydam bir devlet istiyor. Kasımın sonunu bekleyin diyorum. Para da Bay Kemal'den diyeceğim. Türkiye'yi 21'nci yüzyılın yıldızı haline nasıl gelecek onu anlatacağım."