Kemal Kılıçdaroğlu mutfak pankartına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi Geçtiğimiz günlerde gündem olan mutfak pankartına yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener ile birlikte mutfakta çay doldururken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimler için artık son günler...

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta yaptığı paylaşımlarla halktan biri olduğunu göstermeye çalışıyor.

Evinde çektiği videolarla mütevazı bir hayat portresi veren Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir paylaşımda bulundu.

Mutfak pankartı gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu adına açılan bir pankart gündem olmuştu.

Pankartta "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Mutfaktan paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu pankarta yine mutfaktan çektiği bir fotoğrafla yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Lideri Meral Akşener ve eşi Tuncay Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Akşener'in eşi ile fotoğraf paylaştı

Kılıçdaroğlu, Tuncer Akşener ile birlikte mutfakta çay doldururken çekilen fotoğrafı paylaştı.

İyi Parti Lideri Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını kendi hesabından alıntılayarak fotoğrafa yanıt verdi.