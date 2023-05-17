Kemal Kılıçdaroğlu: Mutlaka ama mutlaka kazanacağız Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2.tur öncesi partiyi terörle ilişkilendirilen algıyı tersine çevirmek için uğraşıyor.

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14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığını ilk turda kazanacağını düşünen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 buçuk milyon oy farkıyla biten seçim hezimetinden sonra dört bir yana saldırmaya başladı.

Peş peşe sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak seçimin kaderini değiştiren Sinan Oğan'a mülteciler üzerinden mesaj verdi.

Ters algı çalışması yaptı

Türkiye'de 10 milyon mültecinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bunları ülkesine gönderme vurgusu yaptı.

Kandil'in partisi HDP ile aynı yolda ilerleyen ve FETÖ'cülerin desteğini alan Kılıçdaroğlu, ters algı yapmaya da çalıştı.

Herkesi sandığa da çağıran Kılıçdaroğlu, "Vatanını seven sandığa gitsin. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız." dedi.